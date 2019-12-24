СК проверит жалобы медиков новгородского роддома на сокращение зарплат

Врачи филиала №1 Новгородского областного клинического роддома утверждают, что им сократили надбавки за работу в ночную смену в три раза, доплату за стаж — в два раза, а повышающие коэффициенты вообще сняли. Медики настаивают на проведении аудита. Сотрудники роддома обратились в прокуратуру из-за нарушения медучреждением ТК РФ.

Региональный Минздрав заявил, что врачи новгородского роддома не выполняют утвержденные нормы, то есть принимают меньшее количество пациентов. Также в ведомстве сообщили, что заработные платы никому не уменьшали, медики данного роддома получают от 70 до 90 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.