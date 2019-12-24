Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу после того, как упал, когда находился в собственной президентской резиденции - дворце Алворада. Болсонару привезли в военный госпиталь.
Его осмотрели врачи. Было принято решение отвезти президента в военный госпиталь.
Болсанару сделали томограмму головного мозга, никаких повреждений не было выявлено. В настоящее время неизвестно, есть ли угроза жизни президента Бразилии.
Пока неизвестно, угрожают ли полученные травмы жизни бразильского лидера.
Ранее сообщалось о том, что у Болсанару рак.
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