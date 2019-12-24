Президент Бразилии попал в больницу после падения в своей резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу после того, как упал, когда находился в собственной президентской резиденции - дворце Алворада. Болсонару привезли в военный госпиталь.

Его осмотрели врачи. Было принято решение отвезти президента в военный госпиталь.

Болсанару сделали томограмму головного мозга, никаких повреждений не было выявлено. В настоящее время неизвестно, есть ли угроза жизни президента Бразилии.

Пока неизвестно, угрожают ли полученные травмы жизни бразильского лидера.

Ранее сообщалось о том, что у Болсанару рак.