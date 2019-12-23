Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц

Врачи рассказали о том, как правильно готовить яйца, чтобы их употребление было безопасно для здоровья. самых безопасных способах приготовления яиц. Врачи напомнили о сальмонеллезе. Сальмонеллы могут проникнуть в организм человека со следами куриного помета, который остается на скорлупе яйца, или через немытые руки работников пищевых производств.

В первую очередь яйца нужно мыть перед приготовлением. Также нужно соблюдать правила приготовления.

Мытые яйца нельзя убирать в холодильник. Сальмонелла может остаться на скорлупе и если скорлупа будет треснута, то сальмонеллы могут проникнуть внутрь яйца. По словам специалистов, сальмонелла довольно термически устойчива, поэтому яйцо нужно варить 10-15 минут.

Медики рекомендуют обжаривать яйца в двух сторон или варить вкрутую. Яичницы-глазуньи, омлеты достаточно опасны из-за возможного наличия сальмонеллы.