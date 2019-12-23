В США разработали технологию бесконтактного лазерного УЗИ

В США разработали технологию получения качественных снимков внутренних органов, не касаясь кожи зондом. Недавно ученые получили результаты сканирования тканей человека.

Известно, что УЗИ не подходит людям, у которых чувствительная кожа или ожоги.

Лазер приводит к тому, что на поверхности кожи возникают ультразвуковым колебани, а затем лазерный виброметр регистрирует возвращенные из тканей колебания, передает издание Light: Science & Applications. С помощью данной технологии медики могут делать качественные снимки внутренних органов.

Специалисты впервые протестировали бесконтактное лазерное УЗИ на человеке и в результате получили такое качественные снимки, как и обычные зонды для УЗИ.