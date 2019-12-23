Избитую девочку из Ингушетии выпишут из больницы к Новому году

Избитую девочку из Ингушетии, проходившую лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, планируют выписать 25 декабря. Напомним, что семилетняя Аиша была госпитализирована в июле этого года в одну из больниц Ингушетии.

Врачи диагностировали у ребенка множество травм — перелом руки, осложненный гангреной, а также многочисленные повреждения кожных покровов и ожог ягодиц. Девочку решили направить на лечение в Москву.

Медикам пришлось ампутировать девочке кисть и предплечье. Кроме того, у нее были выявлены старые травмы — переломы ребер и повреждения позвоночника.

Позже выяснилось, что девочку избивала ее родная тетя, сестра ее отца. В отношении женщины возбудили уголовное дело, она находится под стражей.

После того, как девочка попала в больницу, ее законным представителем временно стала уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева. Позже законным представителем признали биологическую мать девочки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи спасли руку семилетней девочке из Ингушетии.