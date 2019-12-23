Диетолог призывает включить в новогоднее меню овощи

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о полезных продуктах для новогоднего стола.

Специалист отметила, что если бы праздники длились 1-2 дня, то можно было бы есть все, что угодно. Но так как новогодние каникулы длятся почти две недели, то нужно помнить о том, что в пищу нужно употреблять овощи, хотя они не ассоциируются у нас с Новым годом.

Тем не менее можно приготовить на Новый год овощные салаты с рукколой, авокадо. Из сладкого врач рекомендует остановиться на низкокалорийных продуктах: ягодных муссах, пудингах, смузи. Конфеты лучше заменить на горький шоколад.

Ранее диетолог Дубская перечислила "антипродукты" новогоднего стола.