Может ли искусственная рыба заменить натуральный продукт?

Денисова Наталья, диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" в интервью "Правде.Ру" рассказала, сможет ли искусственная рыба заменить натуральный продукт.

Здесь надо знать конкретно, что обозначает слово "искусственная". Просто выращенная из клетки или действительно синтезированная из каких-то химических соединений. Так как в данном случае речь идет о рыбе, выращенной из клетки настоящей рыбы, то по своему химическому составу она будет идентична натуральному продукту.

Вопрос в другом — насколько это экономически выгодно. Возможно, искусственно выращенные продукты — это пища будущего, так как, по прогнозам ученых, в будущем человечеству действительно грозит голод, население земного шара растет более быстрыми темпами, чем наши материальные блага.

На сегодняшний день мы не можем оценить, как искусственное мясо и искусственная рыба влияют на здоровье человека. Эту задачу предстоит решить в перспективе.

Сейчас можно говорить о том, что создание каких-то новых продуктов — это один из способов выжить. Также нужно отметить, что на сегодняшний день искусственно выращенные продукты стоят очень дорого, возможно, в будущем цены на них станут более доступными. В любом случае данные разработки имеют большое значение для человечества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России появилось первое производство искусственной рыбы.