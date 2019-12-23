Сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов сообщил, что в текущем году лучше отказаться от употребления красной икры в праздничные дни. Об этом он рассказал НСН. По его словам, почти во всех проверенных образцах красной икры обнаружена кишечная палочка.
Также Борисов рекомендовал обращать внимание на состав продуктов питания при закупке к новогоднему застолью.
"Икра - очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте. Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка", - поделился Борисов.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.