В Росконтроле рассказали, что красная икра заражена кишечной палочкой

Сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов сообщил, что в текущем году лучше отказаться от употребления красной икры в праздничные дни. Об этом он рассказал НСН. По его словам, почти во всех проверенных образцах красной икры обнаружена кишечная палочка.

Также Борисов рекомендовал обращать внимание на состав продуктов питания при закупке к новогоднему застолью.