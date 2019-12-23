Эксперты рассказали, как не подхватить простуду в самолете

Эксперты Английского института спорта в Шеффилде в преддверии летней Олимпиады разработали инструкцию для спортсменов, которая поможет не заболеть гриппом или простудой в самолете. Данная инструкция также будет полезна и тем, кто часто летает в самолете.

Ученые выяснили, что скорость передачи вирусов в полете от взрослого к взрослому в 23 раза быстрее, чем на земле.

Как обезопасить себя

Во-первых, нужно выбирать место у окна, чтобы "отгородиться" от других пассажиров. Также нужно использовать кондиционер, чтобы "отогнать" микробов.

Во-вторых, не стоит выбирать место у туалета, так как там обычно очень много пассажиров. Откидной столик, подлокотники и ремень безопасности нужно протереть дезинфицирующим средством.

Во время полета рекомендуется пить больше воды. Также нужно иметь с собой респираторные маски, которые можно будет использовать, если по соседству окажется пассажир с симптомами гриппа или простуды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выбрать самое удачное место в салоне самолета.