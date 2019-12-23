Сверхурочная работа повышает риск гипертонии

Ученые из Канады пришли к выводу, что сверхурочная работа в офисе повышает риск развития гипертонии. Специалисты провели исследование. В нем приняли участие 3500 офисных сотрудников, работающих в государственных учреждениях. У людей, которые работали 35 часов в неделю, не было выявлено никаких последствий для здоровья.

У сотрудников, которые работали 41-48 часов в неделю, риск развития скрытой гипертонии был на 54% выше и на 42% выше — к хронической. У сотрудников, которые работали 49 и более часов, риск возрастал на 70% и 66% соответственно.

Чтобы выявить скрытую форму гипертонии, человеку нужно носить прибор для измерения давления, который снимает показания каждые 15 минут. В процессе исследования ученые выяснили, что 13% сотрудников имели высокое давление и даже не подозревали об этом.

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