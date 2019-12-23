Избыточное употребление чистой воды вредит здоровью

Врач-диетолог Алла Погожева сообщила, что избыточное употребление чистой воды вредно для здоровья.

Дело в том, что чрезмерное употребление воды может привести к распаду белка в организме человека и вымыванию необходимых витаминов и микроэлементов.

В сутки человеку нужно 2,5 литра воды

Стоит отметить, что 1 литр организм получает из пищи, а 1-1,5 литра — в виде жидкости.

Погожева добавила, что для утоления жажды важно не только то, сколько человек выпил, но и вкус выпитой жидкости. Например, кисловатые напитки повышают слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи рассказали об опасности повторного кипячения воды.