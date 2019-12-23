Диетолог рассказала, сколько красной икры можно есть в новогоднюю ночь

Врач-диетолог Маргарита Королева предупредила россиян, что в новогоднюю ночь не стоит злоупотреблять таким всеми любимым деликатесом, как красная икра. По словам специалиста, организм может не принять красную икру. Дело в том, что икра, особенно если есть ее без хлеба, может быть очень тяжелым продуктом для печени и желудка.

За вечер можно съесть не более чайной ложки икры

Продукт, в котором содержится большое количество жира или белка нужно есть вместе с гарниром: листьями салата или овощами. Они должны содержать пищевые волокна, которые помогут усвоиться вредным компонентам пищи.

Ранее "Правда.Ру" писала об опасностях красной икры.