Врач предупредил об опасности употребления мандаринов

Иммунолог-аллерголог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, в чем кроется "коварная" особенность мандаринов.

По словам специалиста, цитрусовые - это высокоаллергенный продукт. В мандаринах содержатся вещества, которые могут вызывать псевдоаллергическую реакцию. В связи с этим у людей, предрасположенных к аллергии, употребление мандаринов может привести к аллергическим реакциям.

Если съесть 1-2 мандарина, то ничего не будет, а вот если съесть килограмм, может появиться сыпь.

Такая реакция проявляется у большинства людей. Также эти фрукты не рекомендуется давать детям до трех лет, так как очень высок риск появления аллергических реакций.

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