От одного выпитого бокала шампанского в новогоднюю ночь не будет существенного вреда для организма, однако многие не могут контролировать себя и употребляют слишком много алкоголя. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.
Врачи рекомендуют отказаться от приема даже слабоалкогольных напитков, поскольку они все равно изменяют работу некоторых систем организма.
"Сказать, какая доза алкоголя безвредна, мы не можем. Мы можем только рекомендовать не злоупотреблять и стараться уйти от крепких напитков", - пояснила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.