Врачи: даже один бокал шампанского наносит вред организму

От одного выпитого бокала шампанского в новогоднюю ночь не будет существенного вреда для организма, однако многие не могут контролировать себя и употребляют слишком много алкоголя. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Врачи рекомендуют отказаться от приема даже слабоалкогольных напитков, поскольку они все равно изменяют работу некоторых систем организма.