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Повышенное потоотделение ночью назвали признаком онкологии

Здоровье

Повышенная ночная потливость без видимой на то причины может стать сигналом о развитии опухолей в организме. Такого мнения придерживается директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл. Он утверждает, что опасность представляет именно обильное потоотделение в ночное время суток, когда организм должен отдыхать.

Профессор рекомендовал тем, кто не принимает никаких препаратов, спит в холодной комнате и все равно потеет, обращаться к медикам для проверки щитовидной железы. Если к этому добавляется чувство жажды, то это может свидетельствовать о диабете. Если к этим симптомам добавить повышение температуры и потерю веса, то это может стать сигналом онкологии.

Незначительное ночное потоотделение может также спровоцировать употребление тяжелой пищи со специями.

Темы жажда диабет онкология потеря веса кристиан байерл щитовидная железа ночное потоотделение
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