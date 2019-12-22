Повышенное потоотделение ночью назвали признаком онкологии

Повышенная ночная потливость без видимой на то причины может стать сигналом о развитии опухолей в организме. Такого мнения придерживается директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл. Он утверждает, что опасность представляет именно обильное потоотделение в ночное время суток, когда организм должен отдыхать.

Профессор рекомендовал тем, кто не принимает никаких препаратов, спит в холодной комнате и все равно потеет, обращаться к медикам для проверки щитовидной железы. Если к этому добавляется чувство жажды, то это может свидетельствовать о диабете. Если к этим симптомам добавить повышение температуры и потерю веса, то это может стать сигналом онкологии.

Незначительное ночное потоотделение может также спровоцировать употребление тяжелой пищи со специями.