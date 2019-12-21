Ученые доказали, что кофе уменьшает отложение жира

Ученые Иллинойского университета путем проведения эксперимента доказали, что кофе является хорошим средством для избавления от лишнего веса. В течение недели исследователи наблюдали за крысами, которые находились на специальной диете. Их кормили очень жирной пищей и поили кофем.

Была и другая группа подопытных крыс, которая также питалась жирной пищей, но не пила кофе. После окончания эксперимента оказалось, что группа, употреблявшая кофе, набрала на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем группа, которая не употребляла кофе.

Более точные исследования показали, что кофеин способствует ограничению выработки триглицероидов (веществ, накапливающихся в жировых отложениях), а также холестерина.