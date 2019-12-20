В детские сады и школы Тольятти поставляли мясо больных животных

В Тольятти в результате проверки нескольких мясокомбинатов - на складах ООО "Мясная провинция" и ООО "Мясной провиант" - было выявлено 50 тонн мяса, на которое не было никаких документов.

Кроме того, продукция была с признаками гниения. Это мясо планировали поставлять в школы и детские сады. А чтобы мясо выглядело как нужно, его разделывали, вымачивали в уксусе и химрастворах, а потом замораживали.

В результате экспертизы выяснилось, что это было мясо больных животных, которое нельзя употреблять в пищу. В мясе были обнаружены кишечная палочка и трупный яд.

Вероятно, это не единственная партия опасной продукции. Некачественная продукция была обнаружена в нескольких садиках Тольятти, Самары и Сызрани.