Выявлена связь между изменениями мозга и подростковым пьянством

Британские специалисты выяснили, как употребление алкоголя в подростковом возрасте влияет на развитие их головного мозга. В результате выяснилось, что самая сильная связь между изменениями серого вещества головного мозга и частотой употребления алкогольных напитков у девочек-подростков.

Специалисты начали проводить наблюдения за подростками, когда им было 14 лет, и завершили, когда им исполнилось 19 лет. Ученые использовали томограммы 726 здоровыхиспытуемых для отслеживания показателей.

К какому выводу пришли ученые

В результате ученые пришли к выводу, что за 5 лет подростки, у которых наблюдалось снижение серого вещества в лобных и височных областях мозга, чаще употребляли алкоголь. Специалисты рассматривали те случаи, когда участники эксперимента употребляли алкоголь до невозможности твердо стоять на ногах.

Специалисты пришли к выводу, что к поражениям головного мозга приводит не только пьянство. Структурные изменения в сером веществе могут приводить и здоровых подростков к частому употреблению алкоголя.