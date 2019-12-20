Немецкие специалисты выяснили, что происходит с сердцем в старости

Специалисты из центра сердечно-сосудистых исследований в Германии выяснили, что происходит с сердцем в старости. Они исследовали 28 000 сердец грызунов разного возраста. Ученые использовали метод, позволяющий проанализировать каждую клетку сердца отдельно.

В результате ученые выяснили, что в пожилом возрасте сердце изнашивается и теряет высокий уровень организации. Часто выходят из-под контроля клетки соединительной ткани, фибробласты.

В итоге старые клетки начинают все больше различаться и в результате не могут синхронно работать.

Ранее ученые заявили, что биению сердца помогают иммунные клетки.