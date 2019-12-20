Гастроэнтеролог предупредил об опасности шампанского

Московские гастроэнтерологи рассказали о вреде шампанского и другие новогодних продуктах.

Из-за шампанского может возникнуть изжога или неприятные ощущения в животе.

Не менее популярным угощением на новогоднем столе являются бутерброды с икрой, так как они могут плохо отразиться на работе желчного пузыря. Людям, у которых мочекаменная болезнь, не стоит их есть.

Употребление мандаринов в большом количестве может вызвать изжогу.

Врачи советуют в период новогодних праздников соблюдать нормальный режим питания и не переедать.

Ранее врач-диетолог Дубская перечислила "антипродукты" новогоднего стола.