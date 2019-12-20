98-летний принц Филипп госпитализирован. Он находится в госпитале Короля Эдварда VII в Лондоне под наблюдением врачей. У принца Филиппа есть ряд заболеваний. Он будет проходить профилактическое лечение.
Сообщается, что принц Филипп был госпитализирован по рекомендации своего врача.
В 2017 году герцог Эдинбургский официально отказался от выполнения королевских обязанностей.
Ранее сообщалось, что принц Филипп решил сдать свои водительские права после аварии, в которую попал в январе.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.