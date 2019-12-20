В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II

98-летний принц Филипп госпитализирован. Он находится в госпитале Короля Эдварда VII в Лондоне под наблюдением врачей. У принца Филиппа есть ряд заболеваний. Он будет проходить профилактическое лечение.

Сообщается, что принц Филипп был госпитализирован по рекомендации своего врача.

В 2017 году герцог Эдинбургский официально отказался от выполнения королевских обязанностей.

Ранее сообщалось, что принц Филипп решил сдать свои водительские права после аварии, в которую попал в январе.