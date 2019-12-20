В Барнауле три школьника попали в реанимацию из-за снюса

В Барнауле троих школьников госпитализировали из-за снюса. Мальчикам по 12 лет, они находятся в реанимации.

По словам школьников, жевательным табаком их угостили знакомые. Они находились под капельницей в течение суток.

Как сообщает "Комсомольская правда", губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил запретить продажу снюса в регионе. Жевательный табак становится все популярнее у молодежи.

Школьники часто употребляют снюс, при этом он вызывает привыкание. В итоге дети оказываются в больницах с интоксикацией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.