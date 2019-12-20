В Барнауле троих школьников госпитализировали из-за снюса. Мальчикам по 12 лет, они находятся в реанимации.
По словам школьников, жевательным табаком их угостили знакомые. Они находились под капельницей в течение суток.
Как сообщает "Комсомольская правда", губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил запретить продажу снюса в регионе. Жевательный табак становится все популярнее у молодежи.
Школьники часто употребляют снюс, при этом он вызывает привыкание. В итоге дети оказываются в больницах с интоксикацией.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.