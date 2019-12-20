Блюда корейской кухни снижают уровень холестерина и сахара в крови

Ученые из Южной Кореи выяснили, что их национальные блюда очень полезны для людей, страдающих ожирением.

Специалисты Сеульского университета провели эксперимент, в котором участвовало более 50 человек с лишним весом. Участников поделили на две группы. Первая группа участников питалась блюдами американской кухни, а вторая ела только блюда корейской кухни.

Спустя месяц все участники эксперимента сдали анализ крови. Ученые сравнили полученные результаты с теми, что были до начала эксперимента.

В результате выяснилось, блюда корейской кухни помогли людям с ожирением снизить уровень сахара и холестерина в крови в среднем на 10%. Кроме того, благодаря корейской кухнея у них снизились риски развития сахарного диабета и инфаркта.

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