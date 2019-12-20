Врач-диетолог объяснила, как похудела Пугачева

Примадонна уже много лет демонстрирует прекрасную для своего возраста фигуру. Врач-диетолог Надя Шарк считает, что ей удалось раскрыть тайну диеты певицы.

Пугачева отказалась от соли

По словам специалиста, секрет хорошей фигуры звезды - в здоровом питании. Шарк считает, что Пугачевой удалось сбросить лишние килограммы, так как она исключила из своего рациона такие продукты, как чипсы, слабосоленую рыбу, суши, роллы. То есть певица снизила употребление соли до минимума. Известно, что большое количество соли в организме приводит к тому, что в организме происходит задержка жидкости.

Также потребление большого количества соли приводит к повышению давления, нарушениям обмена кальция.

Чтобы избавиться от лишних килограммов и сохранить фигуру стройной, в день нужно употреблять 2 грамма соли, а для сохранения веса — 4 грамма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фильм-концерт Аллы Пугачевой провалился в прокате.