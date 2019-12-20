Учительница с помощью хлеба доказала важность мытья рук

В США школьная учительница Дайяна Робертсон провела эксперимент, чтобы доказать, насколько важно мыть руки перед едой.

Что будет, если взять хлеб грязными руками

Робертсон решила провели опыт с кусочками хлеба и попросила своих учеников их потрогать. Некоторые ученики помыли руки с мылом, другие помыли руки с дезинфицирующим средством, а третьи вообще не мыли руки. Один кусок хлеба положили на поверхность ноутбука. А последний кусок хлеба был "контрольным": до него дотрагивались только в медицинских перчатках.

После этого хлеб положили в прозрачные пакеты, там он находился месяц. В итоге выяснилось, что больше всех пострадал хлеб, который контактировал с ноутбуком, он был покрыт бактериями и плесенью. На хлебе, которого касались грязными руками, появилось несколько бактериальных колоний. Мытье рук с дезинфицирующим средством и в этом случае не помогло.

Оказалось, что почти не пострадал хлеб, который трогали руками, мытыми обычным мылом.

Данный эксперимент еще раз доказал, насколько важно соблюдать правила личной гигиены. И лучше всего справляется с бактериями обыкновенное мыло.