Московские врачи провели мужчине электроэпиляцию гортани

В больницу обратился 46-летний мужчина. Его беспокоили хрип и ощущение дискомфорта в горле. Он сообщил, что около 9 лет назад его ранили в шею, после чего ему сделали экстренную операцию. После реабилитации трахеостома хирургически была закрыта кожным лоскутом.

В процессе обследования врач обнаружил посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подскладкового пространства. Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, также волосы были и в трахее.

Для того чтобы избавить пациента от неприятных ощущений перенесенной операции, медики сделали ему электроэпиляцию гортани. Пациента выписали домой в тот же день.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи создали женщине трахею из ее собственных клеток.