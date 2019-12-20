Катание на "ватрушках" оказалось самым опасным зимним развлечением

По словам врача-травматолога Александра Брянцева, за 4-5 холодных месяцев прямо с горок в в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы привозят до 50 детей с травмами, полученными во время катания на "ватрушках". Большая часть детей получает тяжелые множественные травмы с ведущей черепно-мозговой.

Катание на "ватрушках" и сноубордах - самое опасное зимнее развлечение для детей

По словам врача, дети получают травмы, так как едут на большой скорости и не могут контролировать движение "ватрушки". Если на пути возникает препятствие, то на "ватрушке" нельзя остановиться. Специалист отметил, что ка "ватрушках" можно кататься только в специально оборудованных местах.

Также к числу опасных зимних развлечений относится катание на сноубордах и лыжах.

Это связано с тем, что часто дети занимаются этими видами спорта без специальных средств защиты, что приводит к переломам рук и ног.

Чтобы избежать травм, не нужно кататься без средств защиты с крутых склонов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье мужчина лишился пальца, взорвав петарду.