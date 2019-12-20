Депутаты Госдумы предложили освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы. Данное предложение озвучил депутат Василий Власов.
Власов считает, что это вызвано тем, что медики не получают должную поддержку со стороны государства. Для того чтобы получить льготы и субсидии, медикам приходится сталкиваться с большим количеством бюрократических процедур.
В связи с этим депутат выступил с предложением полностью освободить врачей, которые работают в сельской местности, от уплаты налога на доход.
Власов подчеркнул, что принятие этого закона не потребует бюрократических действий.
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