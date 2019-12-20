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Источник Правда.Ру

В Госдуме предложили освободить сельских врачей от уплаты НДФЛ

Здоровье

Депутаты Госдумы предложили освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы. Данное предложение озвучил депутат Василий Власов. 

По данным Минздрава, в 55 российских регионах не хватает врачей

Власов считает, что это вызвано тем, что медики не получают должную поддержку со стороны государства. Для того чтобы получить льготы и субсидии, медикам приходится сталкиваться с большим количеством бюрократических процедур.

В связи с этим депутат выступил с предложением полностью освободить врачей, которые работают в сельской местности, от уплаты налога на доход.

Власов подчеркнул, что принятие этого закона не потребует бюрократических действий.

Ранее "Правда.Ру" писала, почему российские врачи не едут в российскую глубинку.

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