В Госдуме предложили освободить сельских врачей от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы предложили освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы. Данное предложение озвучил депутат Василий Власов.

По данным Минздрава, в 55 российских регионах не хватает врачей

Власов считает, что это вызвано тем, что медики не получают должную поддержку со стороны государства. Для того чтобы получить льготы и субсидии, медикам приходится сталкиваться с большим количеством бюрократических процедур.

В связи с этим депутат выступил с предложением полностью освободить врачей, которые работают в сельской местности, от уплаты налога на доход.

Власов подчеркнул, что принятие этого закона не потребует бюрократических действий.

Ранее "Правда.Ру" писала, почему российские врачи не едут в российскую глубинку.