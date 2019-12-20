87-летнего жителя Омска накануне доставили накануне в больницу.Медики выявили у него закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости с отрывом большого бугорка.
Это одно их самых тяжелых осложнений травмы плеча. В таких случаях наложение гипса может быть неэффективным, и тогда пострадавшему потребуется операция.
Пожилой мужчина получил травму находясь в психоневрологическом диспансере. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия. Согласно одной из версий, пациент, будучи психически неуравновешенным, мог сам пытаться оторвать себе руку.
Проводится проверка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из психбольницы в Ленобласти сбежал шестой пациент.
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