Пациент психбольницы в Омске чуть не оторвал себе руку

87-летнего жителя Омска накануне доставили накануне в больницу.Медики выявили у него закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости с отрывом большого бугорка.

Это одно их самых тяжелых осложнений травмы плеча. В таких случаях наложение гипса может быть неэффективным, и тогда пострадавшему потребуется операция.

Пожилой мужчина получил травму находясь в психоневрологическом диспансере. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия. Согласно одной из версий, пациент, будучи психически неуравновешенным, мог сам пытаться оторвать себе руку.

Проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из психбольницы в Ленобласти сбежал шестой пациент.