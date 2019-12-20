Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что предложения российского президента по повышению заработной платы будут эффективны для обеспечения стабильности заработка.
По его словам, министерство уже с 2014 года проводит работе, направленную на увеличение фиксированного оклада врача.
Чиновник отметил, что указание Путина будет эффективно.
Напомним, что в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что врачам нужно повысить зарплату. Будет увеличена базовая ставка и сохранены все надбавки.
Также президент подчеркнул, что действующую модель здравоохранения менять не стоит.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин требует повысить базовую ставку в зарплате врачей.
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