Три способа снизить артериальное давление без лекарств

Врачи рассказали, какие изменения нужно внести в свой образ жизни людям, страдающим гипертонией, чтобы снизить артериальное давление без лекарств.

Для этого нужно в первую очередь уменьшить суточную норму потребления соли до 5 граммов. Также необходимо изменить режим питания. Так, после 22:00 нельзя ничего пить. Завтрак и обед должны быть плотными, а вот за ужином есть нужно немного.

Каждый день после ужина нужно гулять.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как понизить давление без таблеток.