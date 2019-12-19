Искусство помогает увеличить продолжительность жизни

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что для того, чтобы жить дольше, нужно больше заниматься искусством.

Специалисты выяснили, что посещение музеев, выставок и театров поможет снизить риск ранней смерти. Специалисты изучили данные о здоровье 6 тысяч британцев в возрасте старше 50 лет за 12 лет.

В итоге ученые выяснили, что у тех людей, которые больше времени уделяли занятиям, связанным с искусством, риск преждевременной смерти снизился на 31%.

Посещение театра, оперы или концерта даже 1-2 раза в год снижало данный показатель на 14%.

Поэтому чтобы стать долгожителем ученые рекомендуют найти себе творческое занятие.