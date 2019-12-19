В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами, которые они приобрели в одном из местных магазинов.
Специалисты Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.
Росптребнадзор напоминает, что суши и роллы готовят из сырой рыбы, поэтому потребителям этой продукции нужно быть осторожными. Эти продукты должны производиться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей.
Суши и роллы не подлежат хранению, поэтому есть их нужно сразу на месте (в кафе или ресторане).
Деятельность предприятия приостановлена.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.