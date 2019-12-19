В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами

В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами, которые они приобрели в одном из местных магазинов.

Специалисты Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. У всех пострадавших обнаружили острую кишечную инфекцию.

Росптребнадзор напоминает, что суши и роллы готовят из сырой рыбы, поэтому потребителям этой продукции нужно быть осторожными. Эти продукты должны производиться непосредственно перед раздачей по заказу посетителей.

Суши и роллы не подлежат хранению, поэтому есть их нужно сразу на месте (в кафе или ресторане).

Деятельность предприятия приостановлена.