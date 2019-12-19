Японские специалисты нашли ген, который отвечает за забывчивость

Японские ученые провели опыт с геном памяти мышей, которые воздействует на процесс запоминания информации в разное время суток по-разному.

Ученые наблюдали за тем, как грызуны исследуют новый объект в течение нескольких минут, а потом сравнили, сколько времени им было нужно для повторного "знакомства" с предметом.

Мыши потратили меньше времени, изучая уже известный им предмет. Так ученые тестировали память мышей, давая им один и тот же предмет в разное время суток.

В результате ученые выяснили, что для белка BMAL1 характерно снижение уровней перед пробуждением и их повышение перед сном. Грызуны гораздо быстрее узнавали предмет предмет перед сном, а после пробуждения они с трудом могли его узнать.

Специалисты заявляют, что циркадные часы играют огромную роль в процессе запоминания информации. Они могут регулировать память.