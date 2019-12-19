Испанские ученые выяснили, что вечерний прием пищи может оказывать влияние на качество сна. По словам врачей, на сон положительно влияют продукты из средиземноморской диеты. К числу таких продуктов относятся: оливковое масло, свежие овощи, рыба и морепродукты, зелень белый хлеб, паста и рис.
Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в дыхательных путях.
Также полезно будет съесть вареное яйцо. Дефицит витамина D, который содержится в яйцах, может быть причиной развития храпа.
Кроме того, врачи советуют на ночь выпивать чашу чая с мятой. Нужно отказаться от алкоголя и сигарет на ночь, так как они ухудшают качество сна и увеличивают интенсивность храпа.
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