Врачи составили список продуктов, которые помогут избавиться от храпа

Испанские ученые выяснили, что вечерний прием пищи может оказывать влияние на качество сна. По словам врачей, на сон положительно влияют продукты из средиземноморской диеты. К числу таких продуктов относятся: оливковое масло, свежие овощи, рыба и морепродукты, зелень белый хлеб, паста и рис.

Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление в дыхательных путях.

Также полезно будет съесть вареное яйцо. Дефицит витамина D, который содержится в яйцах, может быть причиной развития храпа.

Кроме того, врачи советуют на ночь выпивать чашу чая с мятой. Нужно отказаться от алкоголя и сигарет на ночь, так как они ухудшают качество сна и увеличивают интенсивность храпа.