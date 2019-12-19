В Оренбургской области зафиксированы случаи заболевания корью

В Оренбургской области зафиксированы вспышки кори. Согласно данным регионального Роспотребнадзора инфекцию завезли из Узбекистана.

Среди заболевших есть и взрослые, и дети. В настоящее время заболевшие проходят лечение в стационаре. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование.

Также мероприятия, цель - снизить распространение инфекции.

По словам врачей, заболели только те, кто не делал прививку от кори. Для кори характерна высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь и общая интоксикация. Врачи советуют сразу обращаться к врачу.