В Бузулуке годовалый ребенок проглотил палочку от леденца

16 декабря к врачам скорой медицинской помощи Бузулукской больницы обратились родители маленькой девочки, которая случайно проглотила палочку от леденца. Длина палочки составляла 7 сантиметров.

Возраст ребенка: 1 год и 2 месяца. В результате эндоскопического исследования желудка ребенка выяснилось, что палочка находится в вертикальном положении в антральном отделе.

Ребенку сделали операцию и с помощью эндоскопического оборудования вытащили палочку.

По словам врача-эндоскописта Альберта Гиматдинова, на практике часто приходится извлекать инородные предметы. В данном случае у ребенка не было осложнений, так как родители сразу обратились за медицинской помощью.

Если же инородный предмет долго находится в желудке или пищеводе, то это может стать причиной проблем со здоровьем в будущем.

Врач отметил, что нельзя в таких случаях давать ребенку еду или воду. Также не стоит извлекать предмет самостоятельно. Нужно срочно вызвать скорую помощь.

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