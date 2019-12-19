16 декабря к врачам скорой медицинской помощи Бузулукской больницы обратились родители маленькой девочки, которая случайно проглотила палочку от леденца. Длина палочки составляла 7 сантиметров.
Возраст ребенка: 1 год и 2 месяца. В результате эндоскопического исследования желудка ребенка выяснилось, что палочка находится в вертикальном положении в антральном отделе.
Ребенку сделали операцию и с помощью эндоскопического оборудования вытащили палочку.
По словам врача-эндоскописта Альберта Гиматдинова, на практике часто приходится извлекать инородные предметы. В данном случае у ребенка не было осложнений, так как родители сразу обратились за медицинской помощью.
Если же инородный предмет долго находится в желудке или пищеводе, то это может стать причиной проблем со здоровьем в будущем.
Врач отметил, что нельзя в таких случаях давать ребенку еду или воду. Также не стоит извлекать предмет самостоятельно. Нужно срочно вызвать скорую помощь.
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