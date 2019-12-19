Владимир Путин ответил на вопросы о медицине в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Российский президент считает, что менять модель здравоохранения нет необходимости.
Путин отметил, что российская медицина развивается в хорошем темпе, и тут резкие перемены не нужны. Он особо подчеркнул, что зарплаты медицинских работников даже выше, чем в других социальных сферах.
"Да, это усредненные цифры", - добавил при этом президент.
Он отметил, что определённые проблемы сохраняются, включая и некоторый разрыв в реальных доходах разных медработников. Это, заявил Путин, несправедливо и должно быть исправлено.
Также российский лидер сообщил, что уже запланировано потратить 550 миллиардов рублей на покупку медицинского оборудования и транспорта.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.