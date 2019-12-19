"Дополнительно выделим 550 млрд": Путин пообещал помочь медицине

Владимир Путин ответил на вопросы о медицине в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Российский президент считает, что менять модель здравоохранения нет необходимости.

Путин отметил, что российская медицина развивается в хорошем темпе, и тут резкие перемены не нужны. Он особо подчеркнул, что зарплаты медицинских работников даже выше, чем в других социальных сферах.

"Да, это усредненные цифры", - добавил при этом президент.

Проблемы в медицине сохраняются

Он отметил, что определённые проблемы сохраняются, включая и некоторый разрыв в реальных доходах разных медработников. Это, заявил Путин, несправедливо и должно быть исправлено.

Также российский лидер сообщил, что уже запланировано потратить 550 миллиардов рублей на покупку медицинского оборудования и транспорта.