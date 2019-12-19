Спать в носках - вредно для здоровья

Известно, что многие люди любят спать в носках. Но специалисты рекомендуют отказаться от этой привычки.

Когда человек спит в носках, он не ощущает неприятный холод, ведь зябкость организм воспринимает как что-то опасное. Специалисты напоминают, что носки предназначены для того, чтобы носить их днем.

Почему вредно спать в носках

Носки не дают стопе отдыхать и дышать воздухом, кроме того носки могут давить на сосуды ног. Ночью носки приводят к нарушению естественной системы терморегуляции.

Эксперты отмечают, что лучше всего спать, когда одна нога высунута из-под одеяла. Это позволит организму лучше регулировать температуру тела.

Если же человек не может спасть без носков, то лучше надеть их за 0,5-1,5 часа до сна.

Но засыпать в носках можно только в исключительных случаях. Стоит отметить, что заранее следует позаботиться о качестве носков. Лучше выбирать носки из мягких натуральных материалов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи не рекомендуют долго спасть в выходные дни.