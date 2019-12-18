Врачи назвали профессиональные заболевания водителей

Известно, что болезни, которые развиваются из-за ведения того или иного вида деятельности, называются профессиональными. Американские ученые рассказали о таких профессиональных заболеваниях, которые могут испортить жизнь таксистам.

Какие болезни могут развиться у таксистов?

Ученые изучили медкарточки пациентов за последние 13 лет, которые работали таксистами. Оказалось, что сидячий и малоподвижный образ жизни негативно отражается на шее и спине, а также может привести к развитию варикоза.

Кроме того, у таксистов часто встречаются проблемы с мочеполовой системой и эректильной функцией.

Но больше всего на их здоровье влияют токсичные вещества в салоне, которыми водителю приходится постоянно дышать. Эти вещества могут привести к развитию онкологических заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о самых опасных профессиях.