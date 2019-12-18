Боль в спине может быть первым симптомом рака поджелудочной железы

По словам британских врачей-онкологов, боль в области спины может быть симптомом рака поджелудочной железы. Данное заболевание сложно выявить на ранней стадии.

Врачи рассказали, что есть определенные признаки, которые указывают на данную болезнь. К числу таких признаков относятся: волнообразная боль в спине и области живота, которая утихает, когда человек сгибается, и усиливается в положении лежа, а также после приема пищи.

Люди, у которых было выявлено данное заболеваний, называли именно эти симптомы.

По словам медиков, при наличии онкологического заболевания, пациенты ощущают опоясывающую боль в области спины и животы. Также к числу симптомов относятся: снижение массы тела, желтый оттенок белков глаз и кожи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие симптомы говорят о раке поджелудочной железы.