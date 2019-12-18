Двухлетняя девочка из-за редкой болезни выглядит как старушка

Двухлетняя девочка из Великобритании Исла Килпатрик-Скритон — единственный в мире человек, у которого диагностирована мандибуолакральная дисплазия. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого она выглядит как старушка.

Медики, обследовавшие девочку заявили, что впервые встречают такую мутацию.

Вес ребенка составляет всего 6, 8 кг. Девочка не может нормально говорить, она общается с помощью жестов. У нее сужены дыхательные пути, поэтому ей сложно дышать. Несмотря на то, что ей два года, она не может ходить, а только ползает.

У Ислы было выявлено это заболевание, когда ей было меньше года. Родители называют состояние дочери болезнью Бенджамина Баттона (литературный герой, который родился стариком и молодел на протяжении жизни). Так же называют и другое заболевание — прогерию. При этом редком заболевании организм человека быстро стареет. Люди с таким заболеванием живут 13-14 лет. Во всем мире известно 80 таких случаев.

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