Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ

Здоровье

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о самых распространенных ошибках, которые допускают россияне при лечении вирусных заболеваний.

Главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

Он отметил, что принимать антибиотики во время лечения гриппа не только бессмысленно, но и опасно. Это связано с тем, что антибиотики не уничтожают вирусы, они помогают только при бактериальных инфекциях.

В случае приема антибиотиков без назначений врача страдает микрофлора кишечника, которая и формирует иммунитет. После этого человек может заболеть так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия будет для него очень тяжелой.

Кроме того, можно сильно навредить организму, если сбивать невысокую температуру. Сбивать температуру можно только в том случае, если она выше отметки 38 на градуснике.

Еще одной распространенной ошибкой является прием "наборов" от простуды, таких как "Терафлю" или "Колдрекс". Эти препараты содержат сильные компоненты, которые могут помешать иммунитету справляться с заболеванием.

Что касается использования сосудосужающих капель и спреев, то ими нельзя пользоваться дольше трех дней, так как они сужают сосуды не только в носу, но и в других жизненно важных органов.

Ранее врач назвал ошибки при лечении горла.

Темы орви врач грипп здоровье простуда лечение простуды
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Конники Гитлера, или Вся правда о кавалерийской части вермахта
Авто
Все о Volkswagen Polo 2019 года
Методы диагностики
Головокружение: почему возникает и как с ним справиться
Новости Все >
Фуркад рассказал о реакции на отстранение России
Россия предупреждает о намерении боевиков напасть на Центральную Азию
Боль в спине может быть первым симптомом рака поджелудочной железы
Цены на новые машины выросли в 1,5 раза за пять лет
Двухлетняя девочка из-за редкой болезни выглядит как старушка
11-летняя россиянка выиграла турнир, исполнив четверной тулуп
Житель Солнечногорска украл 1,2 миллиона рублей из банкомата
ФНС выявила активы россиян в 70 странах мира
Дзюба, Кокорин и Мамаев попали в Топ-50 персон 2019 года
Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
Последние материалы
Житель Солнечногорска украл 1,2 миллиона рублей из банкомата
ФНС выявила активы россиян в 70 странах мира
Дзюба, Кокорин и Мамаев попали в Топ-50 персон 2019 года
Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
В России заподозрили НАТО в подготовке к крупному конфликту
Эксперты прогнозируют рост цен на бензин
Биатлонист Самуэльссон признал Россию успешной
Россия и Сирия рассказали, что мешает возвращению беженцев
Головокружение: почему возникает и как с ним справиться
В особняках и офисах Гуцериева начались обыски
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Фигурное катание
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности Василий Амирджанов Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Орешкин дал комментарий по отмене налогов для бедных россиян
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
В Москве определили первые адреса реновации
"Миротворец" не закрывают, а перепрофилируют
В силовых структурах УрФО "рука руку моет" лучше, чем во всей стране
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
КУРОПАТЫ: ФАЛЬШИВКА НАЦИОНАЛИСТОВ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Нафтогаз откладывает победу над Газпромом до весны
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ