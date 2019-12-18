Врач-терапевт назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о самых распространенных ошибках, которые допускают россияне при лечении вирусных заболеваний.

Главные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

Он отметил, что принимать антибиотики во время лечения гриппа не только бессмысленно, но и опасно. Это связано с тем, что антибиотики не уничтожают вирусы, они помогают только при бактериальных инфекциях.

В случае приема антибиотиков без назначений врача страдает микрофлора кишечника, которая и формирует иммунитет. После этого человек может заболеть так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия будет для него очень тяжелой.

Кроме того, можно сильно навредить организму, если сбивать невысокую температуру. Сбивать температуру можно только в том случае, если она выше отметки 38 на градуснике.

Еще одной распространенной ошибкой является прием "наборов" от простуды, таких как "Терафлю" или "Колдрекс". Эти препараты содержат сильные компоненты, которые могут помешать иммунитету справляться с заболеванием.

Что касается использования сосудосужающих капель и спреев, то ими нельзя пользоваться дольше трех дней, так как они сужают сосуды не только в носу, но и в других жизненно важных органов.

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