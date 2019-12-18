Немецкие специалисты пришли к выводу, что употребление многих продуктов, содержащих белок, может навредить фигуре и привести к набору лишних килограммов. Известно, что белок играет большую роль для роста мышц, особенно это важно для спортсменов. Также белок важен для здоровья и снижения веса.
К числу продуктов, употребление которых может негативно отразиться на фигуре и здоровье, относятся: йогурты, протеиновые батончики, белковые коктейли.
Что касается молочных продуктов, то специалисты советуют покупать только натуральные продукты, а от употребления батончиков и коктейлей лучше отказаться, так как в них содержится большое количество сахара, трансжиров и консервантов. Употребление в пищу таких продуктов будет мешать похудению.
Также диетологи рекомендуют с осторожностью относиться к сыру и орехам. А от употребления плавленного сыра нужно отказаться.
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