Белковые продукты, которые приводят к набору лишнего веса

Немецкие специалисты пришли к выводу, что употребление многих продуктов, содержащих белок, может навредить фигуре и привести к набору лишних килограммов. Известно, что белок играет большую роль для роста мышц, особенно это важно для спортсменов. Также белок важен для здоровья и снижения веса.

Белковые продукты, которые мешают похудеть

К числу продуктов, употребление которых может негативно отразиться на фигуре и здоровье, относятся: йогурты, протеиновые батончики, белковые коктейли.

Что касается молочных продуктов, то специалисты советуют покупать только натуральные продукты, а от употребления батончиков и коктейлей лучше отказаться, так как в них содержится большое количество сахара, трансжиров и консервантов. Употребление в пищу таких продуктов будет мешать похудению.

Также диетологи рекомендуют с осторожностью относиться к сыру и орехам. А от употребления плавленного сыра нужно отказаться.

Ранее "Правда.Ру" писала о питании для похудения.