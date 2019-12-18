В Шотландии на женщину упал сброшенный с крыши диван

В Шотландии на женщину во время прогулки упал диван. Под диваном она провела 40 минут, пока ее не освободили спасатели.

Женщина получила множество переломов, ее доставили в больницу. Пострадавшая чудом выжила после полученных травм.

Сейчас сотрудники полиции ищут людей, которые сбросили диван с крыши.

К сожалению, такие случаи не единичны. В Великобритании на голову женщины упал кирпич, в результате чего она скончалась.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как гонщик на диване боялся взлететь.