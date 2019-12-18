Предновогодний маникюр помог 54-летней британке обнаружить рак

54-летняя британка Сара Берроуз рассказала, что после сеанса маникюра перед Рождеством она обратилась к врачу и выяснила, что у нее онкологическое заболевание. По словам Берроуз, во время маникюра мастер обратила внимание на "странную" родинку на ее груди.

Тогда Берроуз сообщила, что она ходит на тренинги на тему кожных заболеваний. После обследования выяснилось, что родинка доброкачественная. Но медиков насторожили два других образования на ноге женщины.

В результате выяснилось, что у британки меланома. Так как Берроуз своевременно обратилась за медицинской помощью, рак не успел распространиться.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японские маникюр поможет полностью восстановить ногти.