Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала выпить за сутки до застолья

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как подготовить печень к новогоднему застолью и о том, сколько нужно выпить за сутки до праздника. Врач отметила, что не нужно кардинальным образом менять свое питание.

Елена Соломатина рекомендует выпить немного алкоголя за сутки до Нового года, чтобы печень могла лучше справляться в дальнейшем. По словам специалиста, днем можно выпить стопку. Печень вырабатывает ферменты, которые расщепляет алкоголь, поэтому этот орган должен быть готов к этому заранее.

Пере употребление алкогольных напитков лучше выпить активированный уголь (одну таблетку на 10 кг веса).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выбрать на новогодний стол: апельсины или мандарины.