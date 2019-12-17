Специалисты Роспотребнадзора дали советы по питанию зимой

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга рассказали, как правильно питаться зимой. По словам экспертов, основное правило в том, что в холодное время года нужно употреблять калорийную пищу.

Но при этом калорийная пища должна быть правильной и не вредить здоровью. Так, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять больше рыбы, растительных масел, зерновых продуктов и орехов.

Также рекомендуется пить 1,5-2 литра воды в сутки. В свой рацион также можно включить витамины и минералы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно питаться.