Гипертоникам можно есть йогурты и фрукты

Канадские ученые пришли к выводу, что йогурты и фрукты, мюсли и цельнозерновые каши с умеренным добавлением сахара в какой-то степени защищают от гипертонии.

Специалисты провели исследование, что потребление йогуртов, фруктов, мюслей, молочных продуктов с небольшим добавлением сахара никак не вредят здоровью гипертоников.

Для людей, страдающих гипертонией, вредны продукты с сахаром. Из-за употребления этих продуктов сахар в крови повышается на 10%.

Ученые изучили данные около миллиона человека. В результате они выяснили, что гипертоники могут есть фрукты и вышеописанные продукты, так как это пищевые источники сахара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, может ли йогурт прибавить ума.