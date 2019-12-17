Врач-диетолог назвала продукты, которые вызывают бессоницу

Врачи часто напоминают о важности сна для здоровья человека. Это связано с тем, что во время сна активнее работает иммунная система, организм человека отдыхает, восстанавливается баланс сил.

Недостаток сна приводит к обострению и развитию хронических заболеваний. К тому же дефицит сна может спровоцировать развитие ожирения и диабета.

Какие продукты плохо влияют на качество сна

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что есть продукты, которые плохо влияют на сон.

Так, на ночь нельзя пить крепкий чай, кофе и алкоголь. На ужин не рекомендуется есть брокколи и цветную капусту. Это связано с тем, что данные продукты тяжело усваиваются, поэтому не получится быстро заснуть. Также не стоит есть на ужин красное мясо и томатный соус.

Такие продукты, как колбаса и сыр, содержат аминокислоты, из-за которых усиливается тревожность. А всего в трех квадратиках шоколада содержится столько же кофеина, сколько в четверти чашки крепкого кофе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как выбрать полезные продукты.